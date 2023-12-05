Гендиректор «Пари НН»: мне пересылали скрины: «Мелик заехал! Быстро надели белые халаты!»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о работе министром здравоохранения Нижегородской области в пандемию.

«Один раз тест показал сомнительный результат. Я изолировался в своём кабинете в Минздраве. Какая-то вирусная атака была, дозу я словил, но через три дня всё оказалось хорошо. Статус не подтвердился. И я на самом деле этим очень удивлён. Я не богатырь, у меня не суперское здоровье. Думал, уж кто-кто в первую очередь заболеет, так это я. Но, наверное, настолько был мобилизован организм, настолько отчётливым понимание, насколько я необходим в этой цепочке событий и принятия решений, что болезнь прошла мимо. Кстати, очень важным было решение совместить на время ковида должность заместителя губернатора и министра здравоохранения.

Мы очень быстро принимали решения, что дало области мощный карт-бланш в борьбе с коронавирусом. Во многих регионах этот бюрократический процесс длился намного дольше: предложение поднималось от замминистра к министру, от министра к замгубернатора, от замгубернатора к губернатору. А у нас решения принимались молниеносно. Через короткое время оно уже выполнялось. Бюрократические процессы не сжирали время. Это сработало в плюс нашим результатам. Поэтому были и «красные зоны»: мне своими глазами нужно было видеть, что происходит. А может, мне врут? А если не врут, то чего-то не знают? Мне потом пересылали скриншоты из чатов больниц, поликлиник: «Мелик заехал! Ну-ка быстро все надели белые халаты!» Или: «Давид Валерьевич приехал! Срочно положите пациентов на живот».

Я требовал, чтобы всех пациентов с пневмонией, кому это было показано, клали в прон-позицию. Это дополнительный шанс человеку дольше сохранить свои дыхательные функции, лучшая вентиляция лёгких. Конечно, удобнее лежать на спине и читать газеты-журналы, чем лежать на животе. Но лечение — это тоже работа. Я требовал как от врачей, так и от пациентов, чтобы они работали, проходя те или иные курсы», — сказал Мелик-Гусейнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.