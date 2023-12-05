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Хавбек «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек заинтересовал «Барселону»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек заинтересовал «Барселону»
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«Барселона» проявляет интерес к нидерландскому полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Беку. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Донни является одним из возможных вариантов усиления команды Хави, которая ранее потеряла хавбека Гави с травмой крестообразных связок колена. При этом отмечается, что сам ван де Бек хотел бы покинуть «Манчестер Юнайтед», в то время как «Барселона» испытывает некоторые сомнения относительно его кандидатуры. Ещё одним клубом, который проявляет интерес к нидерландцу, является туринский «Ювентус».

Ван де Бек выступает за манкунианский клуб с 2020 года. В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провёл только один матч за «красных дьяволов» в рамках английской Премьер-лиги — футболист провёл на поле всего две минуты игрового времени.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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