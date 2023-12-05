Гендиректор «Пари НН»: футбол — это впечатления, эмоции. Здесь нужно рвать шаблоны!

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, какие минусы заметил в российском футболе.

«Каноничность — это то, что мне не очень нравится. Футбол — это впечатления, эмоции. Здесь нужно быть оригинальным, рвать шаблоны как на поле, так и в околофутбольных темах. Второй минус — закрытость футбольной тусовки, профессиональной кухни от глаз обычных людей. Вот сейчас начали появляться документальные фильмы про «Спартак», «Динамо» — это классно, круто, вкусно. Это хочется смотреть, изучать. Долгое время это отсутствовало в периметре обычных людей. Кто-то об этом знал, но эти знания считались чем-то сокровенным, сакральным. Простым людям с ними соприкасаться было нельзя. Мне кажется, что эта кухня должна быть интересна и востребована. Её нужно показывать. Это же ещё и школа определённая, потому что происходящее в команде можно экстраполировать на компанию, на госслужбу. Сейчас я понимаю, что мне раньше не хватало каких-то моментов, которые я получаю сейчас в футболе. Например, что такое реальное сплачивание.

Это не когда люди выходят и делают вид, что они патриоты своей компании, потому что поют по утрам её гимн или поднимают флаг. Это не те люди, которые смотрят в одну точку — ту, в которую смотрит начальник, приложив руку к сердцу. Спорт даёт возможность узнать, что такое реальный командный дух. Здесь не в одну точку смотришь, а в одну цель. К ней можно идти прямо, по диагонали, зигзагами, понимая, какие ресурсы ты потратишь. Вот этого не хватает бизнесу. И ещё один минус я хотел бы обозначить. Знаете, есть понятие: чужие здесь не ходят. Любая отрасль очень консервативна и сложно впускает новых людей в себя. Я пока не считаю себя чужим, где-то в спорах лучше промолчу, потому что не знаю какую-то историю или уважаемых людей. Но мне хотелось бы, чтобы на примере «Пари НН» все говорили: «Добро пожаловать в клуб». Все, кто хочет. И те, кто профессионально в спорте, и те, кто непрофессионально. Я хочу чтобы нас воспринимали как клуб по интересам, по одним и тем же ценностям. Неважно, ты бегаешь по полю, сидишь на трибуне или смотришь матч по телевизору, — всем добро пожаловать в клуб. Чтобы не было фильтра «свой/чужой». В футболе все должны быть свои — это праздник, душа!» — сказал Мелик-Гусейнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.