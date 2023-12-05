Мелик-Гусейнов: «Пари НН» должен выйти на самоокупаемость в следующем году

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о положительном финансовом балансе по итогам летнего трансферного окна.

«Мне не очень правильно обсуждать эту тему пофамильно. У нас пришло 16 новых футболистов в летнее окно. Это как раз таки заслуга скаутского отдела, который очень мощно поработал летом. Нашли футболистов без агентов, а также иностранцев за небольшие деньги, параллельно предлагая наших уже состоявшихся игроков в другие клубы. Я не считаю какой-то суперзаслугой положительный баланс по итогу окна, так получилось. Тем не менее мы смогли впервые в истории клуба подойти к вопросу скаутинга прозрачно, профессионально и без каких-то неоправданных ожиданий. Не было кумовства: «Возьмите мальчика, он хорошо играет». Не было подковёрных агентских историй (надеюсь, что их и раньше не было).

Это помогло перекрыть расходы доходами без дополнительных затрат. Мы понимаем, что это совпадение и зимой нам придётся укрепляться, а значит, затраты в любом случае должны быть. Уже сейчас идут переговоры по многим футболистам, которые нам интересны. Но то, что клуб должен выйти на самоокупаемость в следующем году, — это публичная декларация, которую я сформулировал, зайдя на пост генерального директора. Поэтому для нас финансовая история тоже очень важна. Будем стараться жить в положительном кэш-флоу», — сказал Мелик-Гусейнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.