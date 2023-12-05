Гендиректор «Пари НН»: если скажу, что в футболе надолго, а потом уйду, покажусь балаболом

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, есть ли у него уверенность, что он задержится в футболе надолго.

«Сложный вопрос. Я до сих пор рефлексирую по этой теме. Если я сейчас скажу — надолго, а потом жизнь вернёт меня в медицину или ещё куда-то, я просто покажусь в ваших глазах балаболом, человеком, не отвечающим за свои слова. Cейчас я здесь и полностью выкладываюсь. Наше интервью — лишнее тому подтверждение: не сухо отвечаю на вопросы, а реально делюсь всем, что есть внутри. Мне бы хотелось быть полезным в этой истории. Если у меня получится, я буду счастлив и посчитаю, что в моей жизни появился ещё один успешный опыт. Если во мне будет потребность у людей, нижегородцев, у руководителя, значит, эта история продолжится.

С другой стороны, я прекрасно понимаю, что воспитывался в медицинской семье, и моя стезя была в большей степени связана с аналитикой, консалтингом, госслужбой. Я не рвусь туда сейчас, честно. Нет желания опять уйти в чиновники — всё это было уже в резюме. Достаточно. Тем не менее если появится какой-то суперпроект, который принесёт пользу… Не мне лично — у меня всё есть: любимая семья, дети, близкие люди, которые поддерживают — мне больше ничего не надо. Но если будет проект, который потребует моих мозгов, умения и принесёт какую-то пользу — не подумайте, что сейчас надуваю щёки — России, я пойду и буду выполнять эту роль», — сказал Мелик-Гусейнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.