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Гендиректор «Пари НН» сформулировал цели, поставленные перед клубом губернатором

Гендиректор «Пари НН» сформулировал цели, поставленные перед клубом губернатором
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, есть ли чёткие задачи, поставленные перед клубом губернатором области.

«Самоокупаемый клуб, 45 тысяч зрителей на стадионе и верхняя часть турнирной таблицы», — сказал Мелик-Гусейнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

После 17 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. В следующем матче внутреннего первенства нижегородцы сыграют с «Зенитом». Встреча состоится 9 декабря и пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». В 17 матчах чемпионата России сезона-2023/2024 «Пари НН» добился семи побед, три раза сыграл вничью и ещё семь встреч проиграл.

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