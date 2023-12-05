El Chiringuito: «Реал» тайно продлил контракт с Луниным до 2025 года

Руководство мадридского «Реала» пролонгировало трудовое соглашение с украинским голкипером Андреем Луниным до 2025 года ещё в 2018 году, однако не объявило об этом публично. Об этом сообщает El Chiringuito.

Для массовой аудитории было объявлено, что контракт вратаря «сливочных» рассчитан до 2024 года.

Подчёркивается, что подобное непубличное продление трудового соглашения может повлиять на судьбу Лунина в мадридском клубе, поскольку «Реал» заинтересован в том, чтобы в его составе был сильный резервный голкипер. На текущий момент первым номером «сливочных» является Кепа Аррисабалага, арендованный у «Челси». Руководство «Реала» рассматривало вариант с покупкой Кепы и использованием его в качестве второго вратаря после того, как восстановится Тибо Куртуа. Однако в связи с высоким уровнем игры Лунина, который он демонстрирует в нынешнем сезоне, боссы «Королевского клуба» задумались над тем, чтобы не тратить деньги на Аррисабалагу, а довериться украинскому стражу ворот.

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