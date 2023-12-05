Марцел Личка назвал плюсы идеи переноса ответного матча с «Зенитом» в Кубке России

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отреагировал на возможный перенос ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом». Ранее появилась информация, что матч может быть перенесён на более ранний срок и пройдёт под закрытой крышей стадиона «Газпром Арена».

«В Питере мы можем играть на неделю раньше, потому что там есть крыша. Это убирает неделю подготовки. Подготовка зимой очень длинная. Я только за, если бы мы играли на неделю пораньше в Кубке», — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В первом матче 1/4 финала Кубка России между «Динамо» и «Зенитом» победу одержали бело-голубые со счётом 1:0. Изначально ответный матч планировался на 12 марта 2024 года.