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Марцел Личка назвал плюсы идеи переноса ответного матча с «Зенитом» в Кубке России

Марцел Личка назвал плюсы идеи переноса ответного матча с «Зенитом» в Кубке России
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отреагировал на возможный перенос ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом». Ранее появилась информация, что матч может быть перенесён на более ранний срок и пройдёт под закрытой крышей стадиона «Газпром Арена».

«В Питере мы можем играть на неделю раньше, потому что там есть крыша. Это убирает неделю подготовки. Подготовка зимой очень длинная. Я только за, если бы мы играли на неделю пораньше в Кубке», — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
12 марта 2024, вторник. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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В первом матче 1/4 финала Кубка России между «Динамо» и «Зенитом» победу одержали бело-голубые со счётом 1:0. Изначально ответный матч планировался на 12 марта 2024 года.

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