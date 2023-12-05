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Спортдиректор «Оренбурга»: пока нет понимания, перейдёт Вера в «Локомотив» или нет

Спортдиректор «Оренбурга»: пока нет понимания, перейдёт Вера в «Локомотив» или нет
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что у клуба пока нет понимания, перейдёт ли футболист команды Лукас Вера в «Локомотив» или нет.

«Вера покидает «Оренбург»? Я не знаю об этом ничего. Публикация, где Мансилья попрощался с Верой? Может, Мансилья знает, уточните у него. Пока нет понимания, перейдёт Вера в «Локомотив» или нет», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее сообщалось, что 26-летний полузащитник «Оренбурга» Вера близок к переходу в «Локомотив». Позднее в московском клубе подтвердили интерес к Лукасу Вере. По информации СМИ, сумма трансфера составит 300 млн рублей. Личный контракт с Верой уже согласован. Планировалось, что железнодорожники выплатят нужную сумму в два транша по 150 млн рублей: первый этой зимой, а второй — летом.

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