«Как этого клоуна до сих пор не уволили?» Пирс Морган — об Эрике тен Хаге

Известный британский журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган, взявший интервью у экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду незадолго до ухода португальца в «Аль-Наср», критически отозвался о главном тренере «красных дьяволов» Эрике тен Хаге.

«Как этого клоуна до сих пор не уволили?» — написал Морган в социальной сети X (бывший Twitter) под фотографией наставника манкунианцев.

Тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» прошлым летом. По итогам дебютного сезона нидерландца у руля манкунианского клуба «красные дьяволы» выиграли Кубок английской лиги. Пирс Морган — ведущий CNN. Ранее он работал главным редактором в нескольких популярных британских таблоидах, а в ноябре прошлого года взял интервью у нападающего «Ман Юнайтед» Криштиану Роналду, которое в считанные дни стало резонансным. Португалец в итоге зимой покинул английский клуб и присоединился к «Аль-Насру», за который выступает до сих пор.