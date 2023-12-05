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Силкин: не понимаю, зачем переходили на «осень-весна». По телевизору даже мяча не видно

Силкин: не понимаю, зачем переходили на «осень-весна». По телевизору даже мяча не видно
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин раскритиковал нынешний формат чемпионата России по футболу.

«Я просто не понимаю, зачем вообще было переходить на формат «осень-весна». Теперь нас лишили всех еврокубков, и зачем нам нужен такой формат? Для чемпионата мира сделали неплохие стадионы, но для болельщиков условий нет. Например, в Нидерландах есть обогрев с крыши стадионов, тёплые сиденья, а в России такого нет.

Например, Беларусь попробовала перейти на новый формат, но у них не пошло это дело, и вернулись к старому. По телевизору даже мяча не видно, а на самом поле и отскок другой, всё иначе. Считаю, что сейчас тот момент, когда можно вернуться к тому, что было», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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