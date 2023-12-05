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Червиченко: «Краснодар» уйдёт на перерыв в качестве лидера РПЛ

Червиченко: «Краснодар» уйдёт на перерыв в качестве лидера РПЛ
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил шансы «Краснодара» остаться на первом месте в РПЛ перед уходом на зимний перерыв, а также поделился мнением о грядущем матче чемпионата России «Зенит» — «Пари НН».

«Скорее всего, «Краснодар» уйдёт на перерыв в качестве лидера. Не думаю, что в Краснодаре будет такая же погода, как в Москве. По игре «Краснодар» сейчас выглядит лучше. Конечно, команда немного ослаблена отсутствием Кордобы, но там и без него есть кому играть. Большая вероятность, что «Краснодар» сможет выиграть.

Кто знает, сможет ли «Зенит» обыграть «Пари НН»? У нижегородцев противная команда для соперников и упёртая. Они бьются в каждом матче, поэтому может быть что угодно. Конечно, «Зенит» должен побеждать, но возможен любой сюрприз. «Пари НН» могут зацепить очко: забить один и встать сзади всей командой», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, после 17 туров РПЛ «Краснодар» набрал 35 очков и на текущий момент занимает первое место в чемпионате. В свою очередь, «Зенит» после аналогичного количества игр заработал 33 очка и расположился на второй строчке.

Матч «Зенит» — «Пари НН» состоится 9 декабря, начало в 19:45 мск.

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