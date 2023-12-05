Самый чокнутый тур РПЛ, который вы видели. Премьер-лига несправедливости #57

Представляем 57-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Миша Рождественский и Андрей Панков обсуждают безумный 17-й тур РПЛ. Снежный футбол ЦСКА и «Ростова», вынос «Зенита» в следующем же московском матче и необъяснимые вещи в игре «Спартака» в Грозном. Всё это и многое другое слушайте и смотрите в свежем выпуске.

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Инсайды от Андрея

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Таймкоды:

0.00 — Всем привет!

01.45 — Гнев Карпина, теория заговора вокруг судьи и прочая дичь в игре ЦСКА и «Ростова».

25.34 — Чемпионская интрига воскресла. «Локо» снова грохнул «Зенит».

39.53 — Сходим с ума вместе с Беришей и Абаскалем. Это просто чума.

01:04.10 — Что ещё было в туре. «Динамо» уже третье, «Краснодар» снова первый.