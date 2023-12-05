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В «Рубине» объяснили, почему провели матч с «Динамо» в не согласованной с РПЛ форме

В «Рубине» объяснили, почему провели матч с «Динамо» в не согласованной с РПЛ форме
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В «Рубине» объяснили, почему футболисты команды провели матч с «Динамо» в не согласованной с РПЛ форме. Ранее стало известно, что казанский клуб не согласовывал свой выход на матч 17-го тура в зелёном комплекте формы. Инцидент будет рассмотрен на КДК.

«В матче с «Динамо» «Рубин» действительно обязали играть в белой форме согласно требованиям вещателя и лиги. Но не учли, что у клуба не было этой формы в наличии. «Рубин» со своей стороны уведомил РПЛ, что может сыграть лишь в зелёном комплекте. При этом ранее «Рубин» заказал форму других цветовых вариантов, но новые поставки необходимо ждать не меньше месяца. Поэтому «Рубин» играл в зелёной форме, не имея в распоряжении комплектов других цветов», — сообщили в пресс-службе «Рубина» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

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