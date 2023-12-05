«Зенит» может перехватить у ЦСКА защитника «Сан-Паулу» Велингтона

«Зенит» рассматривает возможность подписать левого защитника «Сан-Паулу» Велингтона, интерес к которому ранее проявлял московский ЦСКА. Об этом сообщает JornalFla10 — Flamengo в социальной сети X (бывший Twitter).

По информации источника, несмотря на то что 22-летний бразилец близок к переходу в ЦСКА, существует вероятность, что в итоге футболист заключит контракт с «Зенитом». Напомним, ранее сообщалось, что красно-синие снова постараются подписать Велингтона зимой 2024 года. Действующий контракт защитника с «Сан-Паулу» рассчитан до конца декабря 2024 года.

В прошлом сезоне Велингтон провёл 31 матч с учётом всех соревнований за бразильскую команду и записал на свой счёт две результативные передачи.