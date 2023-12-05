Тренер «Динамо» Личка: в матче с «Рубином» было хорошее поле, но играть очень холодно

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о погодных условиях в минувшем матче Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые обыграли казанский «Рубин» со счётом 1:0.

«Всегда приятно, когда идут игры чемпионата. В матче с «Рубином» поле было хорошее. Но погода есть погода. Минус девять-десять градусов — это очень холодно», — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после 17 туров чемпионата России подопечные Лички набрали 31 очко и на текущий момент занимают третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ «Рубин» заработал 25 очков и расположился на восьмой строчке.

В следующем туре «Динамо» сыграет с воронежским «Факелом». Игра состоится 10 декабря, начало в 14:00 мск.