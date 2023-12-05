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Игрок «Рубина» Иванов: команде нужно было время, чтобы привыкнуть к РПЛ, помогло усиление

Игрок «Рубина» Иванов: команде нужно было время, чтобы привыкнуть к РПЛ, помогло усиление
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Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о последних результатах казанской команды в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Рубин» преобразился? Всегда нужно время, чтобы привыкнуть и адаптироваться после перехода из Первой лиги в РПЛ. К тому же нужны были точечные усиления, потому команда выходила играть одним составом — игроки убавились: Алан Дзагоев и ещё пара ребят. Но, когда некоторые освоились или пришли новые игроки, появились замены, чтобы поменять травмированных или дисквалифицированных. Команде помогла глубина состава», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне Иванов принял участие в семи матчах во всех турнирах. В этих встречах 37-летний полузащитник не отметился результативными действиями.

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