Источник: «Рубин» специально играл в несогласованной зелёной форме из-за суеверий Рахимова

Главная причина, по которой «Рубин» игнорировал регламент и играл последние матчи в зелёной форме без согласования с РПЛ, — суеверие тренера Рашида Рахимова. В казанском клубе была дана установка делать всё возможное, чтобы и дальше играть в зелёной форме, которая, по мнению тренера, стала фартовой, информирует телеграм-канал «Мутко против».

Ранее стало известно, что инцидент с несогласованной формой «Рубина» будет рассмотрен на ближайшем заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). В клубе же сообщили, что играли в зелёной форме из-за отсутствия других комплектов экипировки. Якобы «Рубин» заказал новую форму, а её поставку необходимо ждать не меньше месяца.