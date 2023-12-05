Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лацио — Дженоа. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: «Рубин» специально играл в несогласованной зелёной форме из-за суеверий Рахимова

Источник: «Рубин» специально играл в несогласованной зелёной форме из-за суеверий Рахимова
Комментарии

Главная причина, по которой «Рубин» игнорировал регламент и играл последние матчи в зелёной форме без согласования с РПЛ, — суеверие тренера Рашида Рахимова. В казанском клубе была дана установка делать всё возможное, чтобы и дальше играть в зелёной форме, которая, по мнению тренера, стала фартовой, информирует телеграм-канал «Мутко против».

Ранее стало известно, что инцидент с несогласованной формой «Рубина» будет рассмотрен на ближайшем заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). В клубе же сообщили, что играли в зелёной форме из-за отсутствия других комплектов экипировки. Якобы «Рубин» заказал новую форму, а её поставку необходимо ждать не меньше месяца.

Материалы по теме
Игроки «Рубина» провели матч с «Динамо» в не согласованной с РПЛ форме
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android