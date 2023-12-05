Алаев: борьба с зимними матчами для меня — главное испытание как президента РПЛ

Глава Российской Премьер-Лиги Александр Алаев назвал борьбу с зимними матчами в РПЛ своим главным испытанием на данный момент.

«На данном этапе борьба с зимними матчами для меня — главное испытание как президента РПЛ. Завершающая часть сезона проходит в тяжёлых условиях, поэтому приходится работать с такими вводными. Была ли лига готова к этому с учётом матча «Балтика» — «Спартак» и игр 17-го тура ЦСКА — «Ростов» и «Локомотив» — «Зенит»? Если говорить по матчу в Калининграде, я подчеркнул, отметил, извинился, да, были не готовы, к сожалению, признал это. Что касается матча ЦСКА — «Ростов», то, наоборот, отметил бы работу лиги, потому что буквально за час-два до матча, утром в воскресенье, когда уже по факту было понятно, что поле будет тяжёлым, мы отработали вариант переноса со всеми органами. Минцифры, Минспорт, МВД, вещатель были готовы к любому решению судьи, было всё оперативно сделано.

Стоит сказать, что лига отработала. Разные ситуации, где-то были готовы, где-то нет, но нужно быть готовыми всегда. Какие выводы можно сделать по матчам, где были проблемы со снегом? Я бы сейчас дождался 18-го тура, выводы сейчас не хочется делать. А уже по итогам 18 туров мы проанализируем, где отработали, где нет, где в том числе есть вопросы по регламенту, где, на мой взгляд, нужны определённые изменения. Всё это зафиксируем, рассмотрим, надеюсь, не повторим ошибок», — приводит слова Алаева ТАСС.