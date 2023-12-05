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Злоумышленники ограбили дом Курта Зума, похитив имущество на £ 3 млн

Злоумышленники ограбили дом Курта Зума, похитив имущество на £ 3 млн
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2 декабря неизвестные ворвались в дом защитника «Вест Хэма» Курта Зума с целью ограбить его в тот момент, когда в доме находилась семья футболиста и сам француз. Об этом информирует The Sun.

Сообщается, что злоумышленники похитили у игрока денежную сумму в размера £ 100 тыс (€ 116 тыс), а также драгоценности и прочие вещи на сумму в £ 3 млн (€ 3,4 млн). Ни футболист, ни его семья при этом не пострадали. Подчёркивается, что произошедшее оказалось сильным шоком для футболиста. На данный момент полиция проводит расследование этого дела.

Напомним, французский защитник выступает в составе «Вест Хэма» с 2021 года. За этот период футболист принял участие в 76 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.

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