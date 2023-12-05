Бывший врач ЦСКА Резепов назвал температуру воздуха, при которой опасно играть в футбол

Бывший врач московских «Локомотива» и ЦСКА Александр Резепов назвал температуру воздуха, при которой нельзя играть в футбол.

«Во-первых, сам футбол предполагает игру без снега. Во-вторых, есть опасность обморожения, опасность заболеть, риск повышения температуры, обострения хронических инфекций и травм. При низких температурах приходится интенсивнее дышать, двигаться. Кожа не защищена, нет полноценной и правильной одежды. Да, есть термобельё, но оно фактически не спасает. Риск инфекционно-воспалительных заболеваний после этого выше.

Также есть высокий риск травматизма. Надо смотреть на поле, температуру, снег, который придаст дополнительное скольжение и некачественное сцепление с полем. При какой температуре уже нельзя играть? Температура температуре рознь. Может быть -15, солнечно и не ветрено, но когда -15 с сильным ветром и снегом, то это другая ситуация. Есть такое понятие, как ощущение. Считаю, что до -10 — это ещё куда ни шло, но если ниже, то риск травматизма и заболеваний сильно повышается», — приводит слова Резепова Legalbet.