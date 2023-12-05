Иван Таранов: первая строчка создаёт давление на «Краснодар»

Бывший футболист Иван Таранов считает, что первая строчка в турнирной таблице РПЛ создаёт дополнительное давление на «Краснодар». По его мнению, в ближайшем матче «быков» с ЦСКА стоит ожидать много голов.

«ЦСКА сейчас набрал хорошую форму. «Краснодар» будет играть дома, поэтому некое преимущество у них должно быть. Но ЦСКА очень неудобный соперник для «Краснодара». Тяжело сделать однозначный прогноз. Думаю, будет много забитых голов.

Первая строчка создаёт давление на «Краснодар», потому что у них больше молодых ребят. Ещё нет такого опыта и уверенности держать за собой лидерство. При этом можно сказать, что у «Краснодара» есть неплохой сплав между молодостью и опытом. В этом году интересный чемпионат. «Зенит» тоже теряет очки.

Будет ещё интереснее после зимней паузы. В матче с ЦСКА, думаю, «Краснодар» сыграет вничью. Мне кажется, после заснеженной Москвы для ЦСКА будет за счастье поиграть на хорошем поле в тёплую погоду», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.