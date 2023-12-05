В «Барселоне» обеспокоены нежеланием тер Штегена делать операцию на спине

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген ищет альтернативные пути лечения постоянно сопровождающих его болей в спине для того, чтобы не прибегать к оперативному вмешательству. Об этом сообщает Football Espana.

По информации источника, в каталонском клубе сильно обеспокоены тем, что из-за отказа немецкого голкипера от операции, его травма может приобрести хронический характер, как это было с бывшим защитником сине-гранатовых Самуэлем Юмтити. Сам тер Штеген опасается, что в случае оперативного вмешательства ему потребуется существенно больше времени для того, чтобы восстановиться после него, чем прогнозируется изначально.

Напомним, тер Штеген почувствовал сильные боли в спине, находясь в расположении сборной Германии в минувшем ноябре.

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