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Игрок «Реала» Беллингем: кто может выиграть следующую награду Golden Boy? Мой брат!

Игрок «Реала» Беллингем: кто может выиграть следующую награду Golden Boy? Мой брат!
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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем ответил на вопрос о том, кто с наибольшей вероятностью будет претендовать на то, чтобы выиграть награду лучшему молодому игроку Европы (Golden Boy) в 2024 году.

«Я назову три имени. Прежде всего, это Арда Гюлер — он феномен. Мы видим, как он тренируется, и мы в восторге от него. Затем мой бывший партнёр по команде Джейми Байно-Гиттенс из дортмундской «Боруссии». И, наконец, мой брат Джоб, являющийся чистокровным нападающим, как и наш отец. Если «Сандерленд» выйдет в АПЛ, то берегитесь его!» — приводит слова Беллингема ESPN со ссылкой на Tuttosport.

Напомним, вчера, 4 декабря, Беллингем получил награду лучшему молодому игроку 2023 года. В нынешнем сезоне англичанин принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и четырьмя результативными передачами.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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Игрок мадридского «Реала» Беллингем получил награду Golden Boy 2023
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