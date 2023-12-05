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«Бавария» сыграет перенесённый из-за сильного снегопада матч с «Унионом» 24 января

«Бавария» сыграет перенесённый из-за сильного снегопада матч с «Унионом» 24 января
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Матч 13-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Унионом» на «Альянц Арене» будет сыгран 24 января. Игра должна была состояться 2 декабря, однако Бундеслига приняла решение отменить и перенести её из-за сильного снегопада.

После 12 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 32 очка и на текущий момент занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Бундеслиге «Унион» заработал семь очков и расположился на 18-й строчке. На первой строчке располагается леверкузенский «Байер», опережающий «Баварию» на три очка.

Матч 12-го тура внутреннего первенства с «Кёльном» подопечные Томаса Тухеля выиграли со счётом 1:0, в то время как «Унион» в 12-м туре сыграл вничью с «Аугсбургом».

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