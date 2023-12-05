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«Вест Хэм» обещает награду в £ 25 тыс. за сведения о злоумышленниках, ограбивших дом Зума

«Вест Хэм» обещает награду в £ 25 тыс. за сведения о злоумышленниках, ограбивших дом Зума
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Английский «Вест Хэм» предложил вознаграждение в размере £ 25 тыс. за информацию, которая могла бы помочь в поимке злоумышленников, ворвавшихся в дом защитника «молотобойцев» Курта Зума и похитивших имущество игрока и его семьи на сумму £ 3 млн.

«В субботу в дом Курта и его семьи вломились неизвестные, что крайне их расстроило. К счастью, никто не пострадал, но это был травмирующий опыт для защитника «Вест Хэма», его жены и их молодой семьи.

Злоумышленники забрали предметы значительной ценности, имеющие огромное личное значение для семьи Зума.

Семья «Вест Хэм Юнайтед» продолжает оказывать семье Курта полную поддержку. Председатель клуба Дэвид Салливан призвал всех, у кого есть информация, касающаяся личностей грабителей, сообщить об этом», — сказано на официальном сайте лондонского клуба.

Напомним, инцидент произошёл в минувшую субботу, 2 декабря.

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