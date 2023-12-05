Кобелев: если Тюкавин продолжит так играть, сможет претендовать на лучшего игрока сезона

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о нападающем бело-голубых Константине Тюкавине.

«Неправильно вручать премию «Первая пятёрка» в конце календарного года. Нужно вручать по итогам сезона — тогда это будет более объективная ситуация. Мы много раз видели, когда игрок первую часть чемпионата играет здорово, а во второй сидит на лавке. Мне кажется, что надо вручать эту премию, как и любые другие, по окончании сезона.

Тюкавина отметили действующие и легендарные тренеры? Насколько я понимаю, там расставляли по местам от первого и ниже. Нужно позвонить тем, кто его выбирал.

Я считаю, что Тюкавин провёл очень хороший отрезок в этом сезоне. Мне кажется, что он претендует не только на «Первую пятёрку». Если он будет так продолжать, он может претендовать на одного из лучших футболистов сезона», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.