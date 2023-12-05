Тер Штеген согласился на операцию на спине, из-за которой пропустит несколько недель

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген дал согласие на то, чтобы ему сделали операцию, которая позволит решить проблемы футболиста с острыми болями в спине, из-за которых он пропустил последние матчи каталонского клуба. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, восстановление после оперативного вмешательства может занять несколько недель и на текущий момент нельзя с уверенностью утверждать, что немецкий вратарь будет доступен к февральским играм «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов.

Подчёркивается, что изначально тер Штеген сомневался в том, что проведение операции является оптимальным вариантом для решения его проблемы. Однако, посоветовавшись со специалистами, вратарь согласился на неё.

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