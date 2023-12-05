Тикнизян хочет продолжить карьеру в Испании, но клубы Ла Лиги им не интересуются

Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян хочет продолжить карьеру в чемпионате Испании, а не в итальянской Серии А, информирует армянский журналист Грач Хачатрян.

Тем не менее, согласно сведениям источника, клубы Ла Лиги не интересуются Тикнизяном, поэтому представители игрока могут начать самостоятельно предлагать своего клиента испанским командам.

Ранее итальянские СМИ писали, что Тикнизян интересен «Лацио» и «Болонье».

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Тикнизян провёл 15 матчей в составе московского «Локомотива», отметившись пятью голами и двумя результативными передачами. Также Наир сыграл в семи матчах Фонбет Кубка России, в которых забил два гола и отдал три голевые передачи.