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«Коринтианс» близок к соглашению с «Зенитом» о возвращении Ренана

«Коринтианс» близок к соглашению с «Зенитом» о возвращении Ренана
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«Коринтианс» находится в шаге от того, чтобы достичь соглашения с санкт-петербургским «Зенитом» о переходе защитника сине-бело-голубых Роберта Ренана в бразильский клуб. Об этом сообщает журналист Педро Рамиро в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент переговорный процесс между командами продолжается, однако в «Коринтиансе» смотрят с оптимизмом на сложившуюся ситуацию и считают, что им удастся подписать футболиста.

Напомним, ранее сообщалось, что один из европейских клубов предложил «Зениту» € 25 млн за защитника Роберта Ренана. При этом сине-бело-голубые не смогут получить деньги напрямую из-за банковской изоляции России от Европы, поэтому рассматривается вариант создания «финансового моста» через бразильский «Коринтианс».

Роберт — воспитанник «Коринтианса». Футболист дебютировал в бразильской Серии A в матче с «Сантосом» 26 июня 2022 года. 20-летний защитник перешёл в «Зенит» в зимнее трансферное окно 2023 года. В нынешнем сезоне Ренан провёл четыре матча в рамках Российской Премьер-Лиги. Также на счету футболиста три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями Ренан не отметился.

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