«Бавария» следит за некоторыми игроками испанской «Жироны»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Мюнхенская «Бавария» следит за защитником испанской «Жироны» Арнау Мартинесом и за некоторыми другими футболистами каталонской команды. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 20-летний Мартинес на данный момент не является актуальной трансферной целью, но находится под наблюдений немецких скаутов.

В текущем сезоне испанской Ла Лиги крайний защитник принял участие в 10 встречах «Жироны», в которых отдал две результативные передачи. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мартинеса в € 15 млн.

Напомним, после 15 сыгранных матчей в чемпионате Испании «Жирона» набрала 38 очков и расположилась на втором месте, уступая лидирующему мадридскому «Реалу» по дополнительным показателям.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.