Александр Бородюк: вся эта вакханалия вокруг контракта Тюкавина не шла ему на пользу

Бывший тренер «Торпедо» Александр Бородюк заявил, что вакханалия вокруг контракта нападающего «Динамо» Константина Тюкавина не шла ему на пользу.

«Хорошо, что Тюкавин продлил контракт с «Динамо». Всё время что-то писали о предложениях, что собирается уезжать. На мой взгляд, продление — верное решение. Сначала пусть докажет здесь, а потом пусть клуб, он сам и агент решают, что дальше. В последних играх Тюкавин проявил себя с лучшей стороны. Вся эта вакханалия вокруг контракта, конечно, не шла ему на пользу. Продлили контракт — Константин стал проявлять себя на футбольном поле. А также — более профессионально относится и к клубу, и к себе как к футболисту. Желаю, чтобы он приносил пользу великому московскому «Динамо», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.