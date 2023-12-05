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«Монако» выложил постер GTA 6 с Головиным на обложке

«Монако» выложил постер GTA 6 с Головиным на обложке
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Футбольный клуб «Монако» выложил постер в стиле компьютерной игры GTA 6 с российским полузащитником команды Александром Головиным на обложке, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: Пресс-служба «Монако»

Кроме бывшего футболиста московского ЦСКА, на обложку попали нападающие «Монако» Такуми Минамино и Фоларин Балогун.

Напомним, сегодня ночью компания Rockstar опубликовала трейлер игры GTA 6, которая выйдет в конце марта 2025 года.

Головин в нынешнем сезоне сыграл за команду 13 матчей во французской Лиге 1, где отметился пятью мячами и двумя голевыми передачами. Кроме того, Александр четыре раза попадал в символическую сборную Лиги 1 по версии L'Equipe. Также по версии болельщиков клуба россиянин трижды признавался лучшим игроком месяца.

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