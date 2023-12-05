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Хавьер Тебас предварительно провозглашён новым президентом Ла Лиги

Хавьер Тебас предварительно провозглашён новым президентом Ла Лиги
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Избирательная комиссия испанской Ла Лиги предварительно объявила о провозглашении Хавьера Тебаса президентом лиги, поскольку он был единственным представленным кандидатом.

«Рассмотрев кандидатуру, представленную господином Хавьером Тебасом Медрано, убедившись, что она была представлена своевременно и в надлежащей форме и соответствует законодательным и нормативным предписаниям, применимым к данному вопросу, и при отсутствии других кандидатур, временно провозгласить г-на Хавьера Тебаса Медрано президентом Ла Лиги», — приводит текст решения комиссии Marca.

14 декабря состоится заседание комиссии, на которой будут рассмотрены любые возможные апелляции или, в случае необходимости, сделать провозглашение президента окончательным. В случае отсутствия апелляций на решения избирательной комиссии, она может единогласно перенести своё заседание на 12 декабря 2023 года.

Для Тебаса это будет четвёртый срок в Ла Лиге, которую он возглавляет с апреля 2013 года.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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