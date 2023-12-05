Терзич — о Хуммельсе: он сыграл большую роль в том, почему мы так хороши в последнее время

Главный тренер немецкой «Боруссии» Дортмунд Эдин Терзич похвалил защитника команды Матса Хуммельса.

«Игра в «Милане» была, пожалуй, лучшей игрой, которую он показывал за последние годы. Он даёт нам большую безопасность и стабильность. Матс сыграл большую роль в том, почему мы так хорошо играли в последнее время, и мы надеемся, что он сможет продолжать в том же духе и дальше», — приводит слова Терзича пресс-служба клуба.

Хуммельс в нынешнем сезоне сыграл за дортмундцев 18 матчей во всех турнирах, где отметился двумя забитыми голами. При этом «Боруссия» после 13 сыгранных матчей в Бундеслиге располагается на пятой строчке с 25 очками. Лидером чемпионата является «Байер» из Леверкузена с 35 очками.