Агент нападающего «Родины» Тимошенко: ЦСКА — идеальный вариант для Ивана

Футбольный агент Олег Ерёмин, который представляет интересы нападающего «Родины» Ивана Тимошенко, заявил, что ЦСКА является идеальным вариантом для перехода.

«ЦСКА летом интересовался игроком, что по переговорам? Они продолжаются, за Тимошенко следят. Мы в контакте с интересантами. Кто-то ещё интересуется им?

Я считаю, что ему пора сделать шаг выше, самое время. Думаю, ЦСКА для него — идеальный вариант. Я считаю, что вполне возможен переход зимой. Но прогнозами заниматься не хочу. Есть факторы, на которые могут повлиять только клубы между собой.

«Родина» хочет его сохранить? Насколько я знаю, у руководства «Родины» достаточный здравый подход. Они понимают, что передерживать футболиста у себя при наличии хороших вариантов тоже нельзя. Надеюсь, что они примут правильное решение.

Чего хочет Тимошенко? Он хочет играть выше, это естественно», — приводит слова Ерёмина «РБ Спорт».

Напомним, нынешним летом ЦСКА интересовался Тимошенко, однако трансфер не случился. Нападающий в этом сезоне сыграл за команду 20 матчей во всех турнирах, где отметился 12 забитыми голами. На один гол 24-летнему игроку уходит 111 минут, при этом интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в € 900 тысяч.