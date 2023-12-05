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Покупка Клаудиньо у «Зенита» стала одним из предвыборных обещаний в «Интернасьонале»

Покупка Клаудиньо у «Зенита» стала одним из предвыборных обещаний в «Интернасьонале»
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Кандидат в президенты бразильского «Интернасьонала» Роберто Мело заявил, что у него в планах три сделки, если он будет утверждён в качестве нового главы клуба на следующий трёхлетний срок. Об этом сообщает портал Revista Colorada.

По информации источника, одним из трёх футболистов является полузащитник «Зенита» Клаудиньо. Также сообщается, что сумма трансфера может составить не менее 15 млн, а переговоры будут возможны только от имени владельца инвестиционной группы DIS Делсира Сонды.

Президентские выборы в бразильском «Интернасьонале» состоятся 9 декабря 2023 года.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. К сине-бело-голубым полузащитник присоединился из «Ред Булл Брагантино». В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провёл 17 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

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