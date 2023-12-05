«Аль-Хиляль» хочет подписать Левандовского летом

Саудовский «Аль-Хиляль» хочет подписать летом нападающего испанской «Барселоны» Роберта Левандовского, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, ранее появилась информация, что сине-гранатовые могут рассмотреть возможность продажи 35-летнего футболиста ближайшим летом. Во время предыдущего трансферного окна интерес к Левандовскому проявляли клубы из Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне Роберт Левандовски принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив восемь голов и четыре результативные передачи. При этом контракт поляка с «каталонцами» рассчитан до 30 июня 2026 года с опцией продления на один год.

На данный момент в «Аль-Хиляле» играют звёздные футболисты: Ясин Боно, Калиду Кулибали, Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш, Малком, Неймар и Александр Митрович.

Материалы по теме Источник: «Барселона» может продать Левандовского летом 2024 года

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.