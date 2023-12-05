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Форвард «Челси» Нкунку не примет участия в матче с «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Челси» Нкунку не примет участия в матче с «Манчестер Юнайтед»
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Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку не сыграет в матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил главный тренер лондонцев Маурисио Почеттино на предматчевой пресс-конференции.

«Нет, завтра Кристофера не будет в заявке. Надеюсь, что скоро он вернётся. Но это будет точно не завтра.

Нам следует быть осторожными с его возвращением. Мы не хотим форсировать события. Когда он будет готов, он обязательно будет в заявке», — приводит слова Почеттино Daily Mail.

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в матче 15-го тура АПЛ, который состоится в среду, 6 декабря. Начало игры — в 23:15 мск.

Нкунку перешёл в «Челси» этим летом из «Лейпцига» за € 60 млн. Футболист не провёл ни одной игры в АПЛ из-за травмы, полученной во время предсезонной подготовки. На данный момент француз полностью восстановился. В сезоне-2022/2023 Нкунку появился на поле в 36 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и семью результативными передачами.

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