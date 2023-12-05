Артета — о чемпионской гонке: нужно прогрессировать. Не надо смотреть на результаты других

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне английской Премьер-лиги.

«Чемпионская гонка? Пока я не думаю об этом. Я думаю о том, как сыграть лучше, как быть стабильнее, чтобы нас было сложнее обыграть, и о том, что нам нужно исправить и как наилучшим образом использовать наших футболистов. Впереди у нас целый марафон.

Меня вдохновляет футбол, который демонстрирует моя команда, подход всех игроков к тренировкам. А на результаты и игру других команд смотреть не стоит. Это не главное», – приводит слова Артеты Daily Mail.

На данный момент «Арсенал» лидирует в чемпионате АПЛ, набрав 33 очка после 14 туров. На втором месте идёт «Ливерпуль» (31), на третьей строчке располагается «Манчестер Сити» (30).