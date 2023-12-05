Максим Сидоров: место в таблице — ужасное, «Оренбург» не должен быть в конце

Защитник «Оренбурга» Максим Сидоров прокомментировал текущее положение команды в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Место в таблице – ужасное, мы не должны быть в конце таблицы. По нашей игре, по составу мы не должны там находиться, уверен, мы можем больше. Стараемся выигрывать в каждом матче. Мы сделаем всё, чтобы исправить положение и поднять клуб выше», — приводит слова Сидорова «РБ Спорт».

25-летний Сидоров принял участие в 13 играх в текущем розыгрыше РПЛ, но не отметился результативными действиями.

После 17 сыгранных матчей чемпионата России «Оренбург» набрал 14 очков и расположился на 14-й строчке турнирной таблицы. Подопечные Давида Деограсии отстают от 12-го места, дающего право напрямую остаться в РПЛ, на пять очков.