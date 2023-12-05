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«Лион» из-за концерта не сможет сыграть матч стыков за право не вылететь в Лигу 2

«Лион» из-за концерта не сможет сыграть матч стыков за право не вылететь в Лигу 2
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Французский «Лион» не сможет сыграть матч стыков за право не вылететь в Лигу 2 на своём стадионе из-за концерта Тэйлор Свифт, сообщает Le Progres.

«Лион» на данный момент после 13 сыгранных матчей во французской Лиге 1 сенсационно находится на последнем, 18-м месте с семью очками. В чемпионате Франции команда, которая занимает по итогам сезона 16-ю позицию, играет переходные матчи с одним из представителей Лиги 2.

Согласно календарю нынешнего сезона, представитель Лиги 1 принимает соперника по переходным матчам 3 июня, что совпадает с датой концерта американской певицы Тейлор Свифт на домашней арене «Лиона». Перенести концерт будет практически невозможно по финансовым соображениям, поэтому не исключается вариант, что «Лиону» придётся искать другой стадион.

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