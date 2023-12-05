«Краснодар» обратился в ЭСК РФС из-за неудаления вратаря «Оренбурга» Алексея Кеняйкина на 45+1-й минуте матча. Арбитр Чистяков назначил 11-метровый и показал вратарю жёлтую карточку. Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС

Напомним, 3 декабря состоялся матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Оренбургом». Команды играли на стадионе «Краснодар». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

После этой победы в активе «Краснодара» стало 35 очков. Подопечные Владимира Ивича вернулись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 14 очками расположился на 14-й строчке.