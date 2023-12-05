Calciomercato: «Ливерпуль» нацелился подписать Зелиньского зимой

Английский «Ливерпуль» нацелился подписать польского полузащитника итальянского «Наполи» Петра Зелиньского зимой, сообщает Calciomercato.

У Зелиньского заканчивается контракт летом 2024 года, и неаполитанцы не смогли продлить соглашение из-за финансовых предпочтений поляка. Именно поэтому «Ливерпуль» стремится заполучить игрока за разумную цену в январе.

При этом полузащитника в качестве свободного агента летом хотят подписать «Интер», «Ювентус», «Лацио» и другие команды, названия которых неизвестно.

В нынешнем сезоне Пётр сыграл за «Наполи» 19 матчей во всех турнирах, где отметился тремя мячами и тремя голевыми передачами. По информации интернет-портал Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 35 млн.