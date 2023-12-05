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«Лутон» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 23:15

«Лутон» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 23:15
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Во вторник, 5 декабря, состоится матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лутон» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Кенилворт Роуд» в Лутоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Сэмюэл Барротт. Игра начнётся в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига . 15-й тур
05 декабря 2023, вторник. 23:15 МСК
Лутон Таун
Лутон
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последний раз команды встречались в очном матче более 30 лет назад. В 1991 году «Лутон» на своём поле обыграл «канониров» с минимальным счётом — 1:0 в рамках чемпионата Англии.

После 14 туров АПЛ «Арсенал» набрал 33 очка и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Артеты опережают «Ливерпуль», идущий вторым, на два очка. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Лутон» заработал девять очков и расположился на 17-й строчке.

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