Игрок «Динамо» Бальбуэна: Фомин был хорош в защите с «Рубином», мы старались помочь

Игрок московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна заявил, что партнёр по команде Даниил Фомин был хорош в защите в матче 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги «Рубином» (1:0).

«Фомин был хорош на позиции центрального защитника. У него особо не было проблем в игре. Мы старались ему помочь — обсуждали многое. Мы большую часть времени были с мячом — это было легко для защиты. Были контратаки, когда мы теряли мяч, но в целом вся команда провела большую работу и достигла победы», — сказал Бальбуэна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Фомин является центральным полузащитником, но был вынужден играть с казанцами в центре обороны. После матча главный тренер команды Марцел Личка назвал Фомина лучшим игроком встречи.