Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лацио — Дженоа. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ахмат» выступил с заявлением после информации об инциденте со «Спартаком» в перерыве игры

«Ахмат» выступил с заявлением после информации об инциденте со «Спартаком» в перерыве игры
Комментарии

В «Ахмате» выступили с заявлением после информации о драке со «Спартаком» в перерыве матча 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, где грозненцы победили со счётом 2:1.

«Появившиеся в интернете сообщения о якобы инциденте в перерыве матча со «Спартаком» абсолютно ложные и не соответствуют действительности. Да, игра была эмоциональной, но никакого инцидента не было. Более того, если посмотреть видео того, как игроки команд выходят на второй тайм, можно увидеть, как Промес и Бериша жмут друг другу руки и желают удачи. Отмечу, что у нас всегда были прекрасные отношения со «Спартаком». Мы уважаем друг друга, у болельщиков тоже хорошие отношения», — сообщили в пресс-службе «Ахмата» корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Материалы по теме
Источник: член правительства Чечни предотвратил драку футболистов «Спартака» и «Ахмата»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android