«Ахмат» выступил с заявлением после информации об инциденте со «Спартаком» в перерыве игры

В «Ахмате» выступили с заявлением после информации о драке со «Спартаком» в перерыве матча 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, где грозненцы победили со счётом 2:1.

«Появившиеся в интернете сообщения о якобы инциденте в перерыве матча со «Спартаком» абсолютно ложные и не соответствуют действительности. Да, игра была эмоциональной, но никакого инцидента не было. Более того, если посмотреть видео того, как игроки команд выходят на второй тайм, можно увидеть, как Промес и Бериша жмут друг другу руки и желают удачи. Отмечу, что у нас всегда были прекрасные отношения со «Спартаком». Мы уважаем друг друга, у болельщиков тоже хорошие отношения», — сообщили в пресс-службе «Ахмата» корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.