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Эрик тен Хаг: если у игрока другое мнение — я всегда его выслушаю

Эрик тен Хаг: если у игрока другое мнение — я всегда его выслушаю
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о методах своей работы в английском клубе.

«Я всегда прислушиваюсь к футболистам и даю им возможность высказаться. Если у игрока другое мнение — я его всегда выслушаю. Однако тех, кто открыт к серьёзному диалогу — всего один или два человека.

Большинство футболистов хотят играть инициативно, динамично и смело. Мы двигаемся в правильном направлении. Мы строим клуб на долгие годы, развиваем его. Команда прогрессирует, приходят молодые игроки. Их потенциал виден невооружённым глазом», – приводит слова тен Хага Goal.com.

Ранее сообщалось, что как минимум половина состава «Манчестер Юнайтед» недовольна работой тен Хага. На данный момент «красные дьяволы» занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Манкунианцы набрали 24 очка после 14 туров.

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