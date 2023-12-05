«Фомин играл как Барези». Игрок «Динамо» Паршивлюк — о матче с «Рубином»

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк прокомментировал победу над «Рубином» (1:0) в матче 17-го тура РПЛ.

«Матч с «Рубином» был один из самых холодных матчей в российской истории «Динамо», не успели замёрзнуть? Игра не давала этого сделать. Спасибо агрономам, которые хорошо подготовили поле. Для такого времени года и погоды оно, можно сказать, было идеальным и давало играть в футбол. Так что в целом ничего не мешало играть.

В центре обороны вышел Даниил Фомин, признанный в итоге игроком матча, много ли ему подсказывал? Мне до него было сложно докричаться, но он и сам сыграл как Барези, так что заслуженно получил эту награду и ещё кепку от Марцела.

В концовке второго тайма было много выходов к воротам, но второй мяч так и не забили? Мы бы с удовольствием решили всё раньше и довели матч до логического завершения, но мяч не шёл в ворота. Нам тоже где-то повезло, потому что соперник не использовал свои моменты. В итоге взяли «Рубин» его же оружием – победили со счётом 1:0. В таких играх в конце года главное – набирать очки, а игра может уйти на второй план. Хорошо, что выиграли, это очень важная победа для нас», — сказал Паршивлюк в интервью пресс-службе клуба.