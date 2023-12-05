В «Барселоне» подтвердили, что тер Штегену потребуется операция

В испанской «Барселоне» подтвердили, что вратарю команды Марку-Андре тер Штегену потребуется операция.

«Игрок первой команды Марк-Андре тер Штеген на этой неделе перенесёт хирургическую операцию, чтобы решить проблемы с поясницей, которые он испытывает. По итогам процедуры будет дано новое заявление», — сообщает пресс-служба клуба.

Ранее вратарь согласился на операцию, но был не уверен из-за длительного восстановления, которое может занять несколько недель. И поэтому на текущий момент нельзя с уверенностью утверждать, что немецкий вратарь будет доступен к февральским играм «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов.

Подчёркивается, что изначально тер Штеген сомневался в том, что проведение операции является оптимальным вариантом для решения его проблемы. Однако, посоветовавшись со специалистами, вратарь согласился на неё.

Напомним, тер Штеген почувствовал сильные боли в спине, находясь в расположении сборной Германии в минувшем ноябре.

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